Сбербанк запустит новый сервис аудиостриминга

СберКрест. Зачем самый большой банк страны меняет название и во сколько это станет акционерам В Москве с фасада главного офиса Сбербанка на улице Вавилова исчез логотип, это ещё одно подтверждение того, что Сбер всё-таки решился на ребрендинг, о котором ходят слухи уже более года. На этот раз дело не просто в смене этикетки, замена зелёного лого — это сигнал о более глубоких преобразованиях во всей экосистеме, которой управляет Герман Греф. Зачем Сберу срочно понадобилось менять свою вывеску и во сколько новый ребрендинг может обойтись акционерам, разбирался Лайф.