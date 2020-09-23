Сбербанк запустит новый сервис аудиостриминга

Сбербанк выкупит 100% акций компании "Звук" и создаст на его базе новый сервис аудиостриминга. В кредитной организации уверены, что музыкальный портал сможет стать лидером на рынке звукового интернет-вещания в России.
— Сбербанк создаёт новый сервис аудиостриминга на базе независимого игрока — компании "Звук". Сервис получил бренд "СберЗвук" и объединит на своей платформе 40 млн композиций от ведущих правообладателей мира, локальных и независимых звукозаписывающих студий, а также коллекцию популярных аудиокниг и подкастов, — сообщила пресс-служба банка.
Генеральным директором музыкального сервиса будет назначен Михаил Ильичёв, который руководил "Звуком" в 2014–2017 годы. В компании отметили, что нынешний гендиректор Игорь Мухин останется в команде нового сервиса. "СберЗвук" будет максимально интегрирован в экосистему Сбербанка. Аудиостриминговый сервис уже интегрирован со Сбербанк ID, в ближайшее время планируется завершить интеграцию c платёжным сервисом SberPay.
СберКрест. Зачем самый большой банк страны меняет название и во сколько это станет акционерамВ Москве с фасада главного офиса Сбербанка на улице Вавилова исчез логотип, это ещё одно подтверждение того, что Сбер всё-таки решился на ребрендинг, о котором ходят слухи уже более года. На этот раз дело не просто в смене этикетки, замена зелёного лого — это сигнал о более глубоких преобразованиях во всей экосистеме, которой управляет Герман Греф. Зачем Сберу срочно понадобилось менять свою вывеску и во сколько новый ребрендинг может обойтись акционерам, разбирался Лайф.
Ранее сообщалось, что совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка, O2O, инвестирует в сервис экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе".