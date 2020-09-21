СберКрест. Зачем самый большой банк страны меняет название и во сколько это станет акционерам

В Москве с фасада главного офиса Сбербанка на улице Вавилова исчез логотип, это ещё одно подтверждение того, что Сбер всё-таки решился на ребрендинг, о котором ходят слухи уже более года. На этот раз дело не просто в смене этикетки, замена зелёного лого — это сигнал о более глубоких преобразованиях во всей экосистеме, которой управляет Герман Греф. Зачем Сберу срочно понадобилось менять свою вывеску и во сколько новый ребрендинг может обойтись акционерам, разбирался Лайф.

В августе прошлого года стала появляться информация о том, что Сбербанк утвердил концепцию переработки своего бренда. Все источники говорили об одном и том же — Сбер начал работу над новым логотипом для своей экосистемы и хочет избавиться от слова "банк" в названии. Эта информация представляется весьма достоверной, так как ещё в апреле 2019 года был зарегистрирован новый товарный знак — "Сбер" и до начала 2020 года у многих компаний, которые входят в орбиту экосистемы Сбера, уже появился логотип SberX, который является частью ребрендинга. Новая концепция может быть представлена 24 сентября на онлайн-презентации "Сберконф", на которой анонсирован рассказ "о самой большой трансформации Сбербанка за всю историю". Кроме того, этот логотип официально опубликовал в своём "Фейсбуке" управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек.

Такой вариант логотипа представил управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек в "Фейсбуке". Фото © facebook / Антон Собе-Панек

Внутри самой мегакорпорации, которая на сегодня состоит из Сбербанка и более 40 компаний из разных отраслей, отношение к ребрендингу неоднозначное. Одни придерживаются мнения, что лого SberX следует применять только для элементов экосистемы — нефинансовых сервисов, а для всего остального оставить просто "Сбер", другие считают, что начертание Sber стоит применять как приставку ко всем компаниям, которые входят или должны войти в экосистему, но и первые, и вторые сходятся во мнении, что в России объединительное лого SberX может быть воспринято неоднозначно, особенно в сфере банковских и страховых услуг. Вариаций расшифровки изображения может быть сколько угодно от простых "СберКрест" до самых одиозных. Так что неудивительно, что вскоре появились и другие варианты логотипа. Чтобы сохранить интригу, Сбербанк зарегистрировал уже десятки вариантов, какой из них будет истинным, узнаем только 24 сентября.

© Скиншот из патентной заявки Сбербанка

Сбер - уже не только банк

Но сегодня в России трактовка любого бренда в сторону неприятия русскоязычного названия, а значит, и всего того, что связано с этой компанией - не столь радикальна, как это могло бы быть, например в 90-е. Тысячи россиян пользуются гаджетами “Хуавэй” и ходят в магазины “Вкусвилл”, никак не ассоциируя качество аппаратов и вкус продуктов.

Фото © ТАСС/Гавриил Григоров

Однако, в случае со Сбером ассоциативный ряд другой. Приставка “банк”, как бы сразу намекала на деньги и надёжность. Но сам Греф другого мнения, он усиленно продвигает Сбер как и IT-компанию, в западном понимании этого выражения, и, планирует развернуть более широкую монетизацию услуг, не связанных с финансами напрямую. С 2017 года совокупный объем инвестиций Сбербанка в небанковские продукты и сервисы, включая вновь созданные компании, на конец февраля 2020 уже составили 125 млрд рублей, об этом сообщил Греф на виде-конференции, посвященного обсуждению финансовых результатов 2019-го. При этом, в 2019 выручка от вложений прошлых лет составила порядка 70 млрд рублей. И теперь, согласно ожиданиям Германа Оскаровича, по итогам 2020 года вложения Сбера составят ещё порядка 70 млрд рублей, а прогнозируемая выручка компаний экосистемы должна составить 130 млрд рублей.

Сколько из запланированных вложений будет потрачено на Сберовский ребрендинг пока не известно, однако прошлая модернизация, когда в лого была передвинута галочка и из названия банка исчезло слово “Россия” стоила около 20 млрд. рублей (около $630 млн). Новые изменения носят более масштабный характер, как по видам работ, так и по количеству компаний, которых эти изменения коснутся, а значит затрачено будет как минимум в два раза больше. При этом, согласно отчётности, Сбербанк - в первом полугодии 2020 зафиксировал падение чистой прибыли на 39,8% по сравнению с прошлогодними результатами.

Клиент за всё заплатит

Ещё в середине нулевых, когда банки зарабатывали сверхприбыли на своих процентах и комиссиях, в Сбере поняли, что могут эффективнее монетизировать имеющиеся огромные пользовательские базы, предлагая людям новые услуги, которые могут быть вообще не связаны с финансами, но тем не менее, на большом потоке приносят прибыль. При этом, очевидно - чем больше таких услуг будет оказано в рамках одной компании, тем больше денег принесет каждый клиент из базы. Логично, что Сбербанк, имея самую большую клиентскую базу - первый из российских банков, решил на ней заработать со всех сторон.

Конечно, в Сбере никто ни при каких обстоятельствах не откажется от заработка на банковском рынке: “где карту получали - туда и идите” и “пришлось сделать комиссию за переводы” - никто не отменял, но стратегически важным решением для команды Грефа является возможность качать прибыль через экосистему из всего, до чего только возможно будет дотянутся. Уже сейчас некоторые Сбер-сервисы рассчитаны только на предпринимателей: например, консалтинг, лизинг, электронный документооборот, а другие - на обычных людей: доставка, транспорт, отправка посылок, услуги онлайн-кинотеатра или мобильной связи, но для того, чтобы число клиентов вирусно увеличивалось, Сбер внедряет «перекрестные» привилегии — скидки, бонусы, кэшбек и прочие “крючки”, которые закидывают натренированные продавцы, делая так, чтобы любой клиент оставлял как можно больше своих денег в обороте “экосистемы”.