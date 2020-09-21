Новые правила изъятия недвижимости. У кого могут отнять собственность и за что

Что нового предлагает законопроект

Новый законопроект расширяет полномочия местных властей. Предполагается, что они получат право принимать программы сноса и реконструкции практически любой недвижимости. Иными словами, переселять жильцов не только аварийных домов. Упоминается и необходимость "комплексного развития территорий". В этом случае недвижимость могут изымать и принудительно.

Делаться это будет с целью "обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан". Предлагается внести в Жилищный кодекс статью, по которой решение о включении в программу переселения может быть принято с одобрения двух третей собственников или нанимателей квартир. Чтобы исключить дом из программы, достаточно будет мнения одной трети жильцов. Определять порядок учёта голосов должны местные власти.

Конечно, переселенцам собираются предоставлять равнозначное жильё недалеко от сносимого дома. Можно будет получить стоимость квартиры и деньгами. Затрагивается и вопрос самовольных построек. Тут все жёстче. При сносе самостроя никаких компенсаций владельцу не выплачивается.

Пока документ только внесён в Госдуму и говорить о перспективах его продвижения рано. Стоит вспомнить, что в прошлом году уже был один законопроект со схожими предложениями. В результате он подвергся жёсткой критике. Впрочем, сам факт появления законопроекта уже заставил занервничать многих собственников. Тем более что в последнее время и так было немало случаев, когда людям приходилось переезжать против своей воли.

За что могут отнять жильё уже сейчас и как этого избежать?

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Уже сейчас есть немало причин, по которым собственник может лишиться недвижимости. Причём на законных основаниях. В их числе долги по ипотеке и потребкредитам, а также по коммунальным платежам. Также отнять квартиру могут из-за незаконной перепланировки, ненадлежащего содержания имущества и даже постоянного шума, который беспокоит соседей. Отдельная история — это самострой. Если дом построен без должного оформления, то проблемы у жильцов могут начаться в любой момент. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, нужно изучить все документы на недвижимость ещё перед покупкой и заселением.