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В Москве за сутки выявили ещё 970 случаев коронавируса

Рост по сравнению с августом объясняется увеличением числа тестов на CoViD-19.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин

За последние сутки в Москве выявлено 970 новых случаев коронавируса. Причём за это же время в столице после лечения выздоровело 1226 пациентов, общее число поборовших болезнь москвичей уже превысило 240 тысяч. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Рост заражённых в столице объясняется целым рядом факторов. Во-первых, горожане сдают больше тестов на CoViD-19 — каждый день проводится порядка 60 тысяч исследований на коронавирус. Во-вторых, москвичи стали активнее пользоваться общественным и личным транспортом.

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В-третьих, люди вернулись из отпусков, стали выходить в офисы работники, трудившиеся на удалёнке, жители других регионов приехали в столицу на сезонные заработки, студенты и школьники начали обучение. Кроме того, возобновляется и туризм — с середины июня в городе побывало уже более полутора миллионов гостей из регионов РФ.

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