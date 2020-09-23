В Москве за сутки выявили ещё 970 случаев коронавируса

За последние сутки в Москве выявлено 970 новых случаев коронавируса. Причём за это же время в столице после лечения выздоровело 1226 пациентов, общее число поборовших болезнь москвичей уже превысило 240 тысяч. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Рост заражённых в столице объясняется целым рядом факторов. Во-первых, горожане сдают больше тестов на CoViD-19 — каждый день проводится порядка 60 тысяч исследований на коронавирус. Во-вторых, москвичи стали активнее пользоваться общественным и личным транспортом.