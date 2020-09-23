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В России зафиксирован 6431 новый случай коронавируса

Выздоровело за сутки более 5700 человек.

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Данные: Оперативный штаб

Данные: Оперативный штаб

В России за сутки выявили ещё 6431 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Общее количество выявленных случаев достигло 1 122 241.

Также за сутки зафиксировано 150 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 19 799 человек, — отметили в штабе.

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Также в Минздраве оценили эффективность цинка и имбиря в борьбе с инфекцией.

Выздоровело же за сутки 5750 человек. За всё время эпидемии в стране излечилось уже 923 699 человек.

Генсек ООН накануне назвал пандемию коронавируса пятым "всадником апокалипсиса". Микроскопический вирус "поставил весь мир на колени".

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