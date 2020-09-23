В России зафиксирован 6431 новый случай коронавируса

Данные: Оперативный штаб

В России за сутки выявили ещё 6431 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Общее количество выявленных случаев достигло 1 122 241.

— Также за сутки зафиксировано 150 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 19 799 человек, — отметили в штабе.

Выздоровело же за сутки 5750 человек. За всё время эпидемии в стране излечилось уже 923 699 человек.