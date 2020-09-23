Бывший солдат-срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении военнослужащего воинской части № 54160 рядового Рамиля Шамсутдинова, которого обвиняют в убийстве сослуживцев, сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.

— Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершённых им преступлений, которые также подтвердили в ходе проверки его показаний на месте, — говорится в сообщении.

В следственном управлении отметили, что Шамсутдинову проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Медики заключили, что он не страдал каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать опасность своих действий.

Установлено, что Шамсутдинов стрелял из АК-74М. У него было четыре магазина — по 30 патронов каждый. Их он получил на территории комплекса подготовки дежурной смены. После получения боевых патронов он открыл огонь по сослуживцам. Целился в область головы, груди и спины.

По данным следствия, израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, солдат их осмотрел и, обнаружив раненых, произвёл в них дополнительные выстрелы.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения во 2-й Восточный окружной военный суд.