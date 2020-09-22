Почему "Яндекс" выбрал "Тинькофф"

О том, что компания "Яндекс" недолго останется без входящих в его структуру финансовых услуг, Лайф написал ещё 4 августа, и вот подтверждение: компания договорилась о покупке 100% банка "Тинькофф". В своём пресс-релизе российский поисковик заявляет, что покупает кредитную организацию с "приданым": 100% акций банка по 27,64 доллара за штуку. Это плюс 8 процентов к цене закрытия торгов на Лондонской бирже на 21 сентября, и премией почти в плюс 17 процентов к средневзвешенной цене бумаг за трехмесячный период. Сумма сделки — почти 5,5 млрд долларов.

— Сейчас все российские банкиры сидят и кусают локти, — отмечает бывший банкир, основатель LiveInternet Герман Клименко. — Напомню, что акции Сбербанка были оценены правительством под прошедшую сделку дешевле одного его капитала. Получается, что "Тинькофф-банк" оценивается эффективнее. Это крупнейшая несырьевая сделка в России.

По мнению Клименко, дело в том, что "жёлтого" рассматривают не как банк, а как полноценную интернет-компанию. Между столетней бюрократической структурой и прозрачным, эффективным финтехом, Яндекс ожидаемо выбрал Тинькофф.

— Как интернет-компанию его легко масштабировать, нарастить клиентскую базу, увеличить прибыль, — перечисляет Клименко. — Думаю, что синергетический эффект от объединения будет очень существенным как для "Яндекса", так и для "Тинькофф".

Интересно, что объединить бизнесы основатель банка Олег Тиньков предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу ещё в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме.

"Я считаю, что если мы объединимся с "Яндексом" в широком смысле, то капитализация объединённой компании будет более $20 млрд, и Сбербанку мало не покажется, потому что самые талантливые люди работают в этих двух компаниях", — заявил тогда господин Тиньков.

Впрочем, судя по всему, "Яндекс" по-своему и отомстил Сберу, объявив о сделке за день до конференции Сбербанка, на которой должны были представить новый логотип и название. Теперь несколько дней (а то и недель) подряд все будут обсуждать и анализировать сделку IT-компании, а не оттенки зелёного в новом лого госбанка.