"Слова мои, а боль её". Захарова презентовала новую песню Успенской на свои стихи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова стала автором слов к новой песни Любови Успенской "Я слишком тебя любила". В композиции, музыку к которой написал продюсер Брендон Стоун, рассказывается о переживаниях артистки по поводу её взаимоотношений с дочерью.

— "Что у вас нового?" — игриво спрашивает "Фейсбук", даже не представляя всю драматургию вопроса. Утром вышла новая песня. Это песня-исповедь Любови Успенской, посвящённая её дочери. Слова мои. А боль её, — написала на своей странице в Facebook дипломат.