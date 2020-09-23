"Слова мои, а боль её". Захарова презентовала новую песню Успенской на свои стихи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова стала автором слов к новой песни Любови Успенской "Я слишком тебя любила". В композиции, музыку к которой написал продюсер Брендон Стоун, рассказывается о переживаниях артистки по поводу её взаимоотношений с дочерью.
— "Что у вас нового?" — игриво спрашивает "Фейсбук", даже не представляя всю драматургию вопроса. Утром вышла новая песня. Это песня-исповедь Любови Успенской, посвящённая её дочери. Слова мои. А боль её, — написала на своей странице в Facebook дипломат.
Дочь Успенской решила окончательно разочаровать мать, превратив свой Instagram в журнал для взрослыхДевушка пробует всё новые способы самовыражения.
Напомним, Мария Захарова не первый раз выступает в качестве автора слов для песен популярных российских исполнителей. Летом 2018 года увидела свет композиция Кати Лель "Сполна", написанная совместно с дипломатом. А в начале текущего года была презентована песня "До предела" на стихи Захаровой, которую исполнили Максим Фадеев и Валерия.