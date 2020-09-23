Российский астроном снял на видео уникальные красные молнии

Астроному Илье Янковскому из Ирбита в Свердловской области удалось снять в ночном небе так называемые спрайты, сообщает Ura.ru. Их ещё называют красными молниями.
— Обилие ночных гроз на Урале летом 2020 года позволило мне успешно опробовать новую методику с использованием ускоренной съёмки, благодаря чему удалось более детально взглянуть на скоротечные процессы этого едва уловимого явления, — рассказал астроном.
Отмечается, что такие молнии астрономы открыли лишь в 1989 году. Первым их заметил американец Джон Уинклер из NASA. Особенность таких молний в том, что они ударяют не вниз, а вверх из атмосферы. Разряды поистине гигантские и могут бить на 130 километров в высоту.
Учёные раскрыли секрет космических молний в небе над КитаемГоворят, ничего необычного в таких атмосферных явлениях нет и беспокоиться по этому поводу не стоит.
Ранее в Нью-Йорке молния ударила в статую Свободы. Пользователи Сети поделились роликами этого захватывающего зрелища.