Российский астроном снял на видео уникальные красные молнии

— Обилие ночных гроз на Урале летом 2020 года позволило мне успешно опробовать новую методику с использованием ускоренной съёмки, благодаря чему удалось более детально взглянуть на скоротечные процессы этого едва уловимого явления , — рассказал астроном.

Отмечается, что такие молнии астрономы открыли лишь в 1989 году. Первым их заметил американец Джон Уинклер из NASA. Особенность таких молний в том, что они ударяют не вниз, а вверх из атмосферы. Разряды поистине гигантские и могут бить на 130 километров в высоту.