Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Российский астроном снял на видео уникальные красные молнии

Об их существовании узнали лишь около 30 лет назад.

107

Астроному Илье Янковскому из Ирбита в Свердловской области удалось снять в ночном небе так называемые спрайты, сообщает Ura.ru. Их ещё называют красными молниями.

Обилие ночных гроз на Урале летом 2020 года позволило мне успешно опробовать новую методику с использованием ускоренной съёмки, благодаря чему удалось более детально взглянуть на скоротечные процессы этого едва уловимого явления, — рассказал астроном.

Отмечается, что такие молнии астрономы открыли лишь в 1989 году. Первым их заметил американец Джон Уинклер из NASA. Особенность таких молний в том, что они ударяют не вниз, а вверх из атмосферы. Разряды поистине гигантские и могут бить на 130 километров в высоту.

Учёные раскрыли секрет космических молний в небе над Китаем

Говорят, ничего необычного в таких атмосферных явлениях нет и беспокоиться по этому поводу не стоит.

Ранее в Нью-Йорке молния ударила в статую Свободы. Пользователи Сети поделились роликами этого захватывающего зрелища.

Выбор редакции