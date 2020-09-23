Совершенствование и страховка системы управления. В ОП объяснили суть внесённых Путиным законов

Принцип страховки, или системы сдержек и противовесов, заложен в законах, которые накануне президент РФ Владимир Путин направил на обсуждение в Госдуму. Об этом Лайфу рассказал Константин Комков, член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития.

Речь идёт о документах, которые вытекают из новой российской конституции. Они касаются новых принципов формирования правительства, назначения руководителей силовых ведомств и так далее.

— Самый важный принцип — это так называемый принцип страховки. Потому что мы понимаем, что система, которую предлагает президент, она так называемая защита от дурака. Назначение силовиков будет проходить после консультации в Совете Федерации. Государственная дума будет утверждать руководство и состав правительства. Конституционный суд получает возможность заранее блокировать несовершенные законы. Поэтому такая страховка, на мой взгляд, важна для этого пакета документов, — пояснил Комков.

Он добавляет, что если до сих пор глава государства был арбитром многих моментов, то теперь благодаря механизмам сдержек и противовесов система станет прочнее.