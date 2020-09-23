Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Совершенствование и страховка системы управления. В ОП объяснили суть внесённых Путиным законов

Документы предусматривают новые принципы формирования правительства и назначения руководителей силового блока.

61
Post cover

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Принцип страховки, или системы сдержек и противовесов, заложен в законах, которые накануне президент РФ Владимир Путин направил на обсуждение в Госдуму. Об этом Лайфу рассказал Константин Комков, член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития.

Речь идёт о документах, которые вытекают из новой российской конституции. Они касаются новых принципов формирования правительства, назначения руководителей силовых ведомств и так далее.

Самый важный принцип это так называемый принцип страховки. Потому что мы понимаем, что система, которую предлагает президент, она так называемая защита от дурака. Назначение силовиков будет проходить после консультации в Совете Федерации. Государственная дума будет утверждать руководство и состав правительства. Конституционный суд получает возможность заранее блокировать несовершенные законы. Поэтому такая страховка, на мой взгляд, важна для этого пакета документов, — пояснил Комков.

Путин поручил проработать не вошедшие в конституцию поправки

Правительство должно при необходимости представить предложения об изменении законов.

Он добавляет, что если до сих пор глава государства был арбитром многих моментов, то теперь благодаря механизмам сдержек и противовесов система станет прочнее.

Напомним, семидневное голосование по поправкам к Конституции России завершилось 1 июля 2020 года. За внесение изменений в основной закон страны проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. В Кремле такие итоги назвали триумфом.

Выбор редакции