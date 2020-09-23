Сотни человек аплодисментами проводили в последний путь ведущего "Русского лото" Михаила Борисова — видео

Загнали на эфире? Кто ответит за смерть легендарного ведущего "Русского лото" В Москве скончался 70-летний бессменный ведущий программы "Русское лото" Михаил Борисов. Его увезли в столичную больницу им. Иноземцева со съёмочной площадки в тяжёлом состоянии с воспалением лёгких. Его родственники считают, что его попросту загнали: в последнее время он чувствовал себя неважно, однако продолжал день и ночь сниматься. Скорее всего, Борисов понимал, что болен коронавирусом, однако руководство не отпускало его в больницу, беспокоясь в первую очередь о графике выхода "Русского лото" и рейтингах.