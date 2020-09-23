Сотни человек аплодисментами проводили в последний путь ведущего "Русского лото" Михаила Борисова — видео

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В Москве прошла церемония прощания с актёром Михаилом Борисовым, который долгие годы был ведущим телепередачи "Русское лото".
Последние аплодисменты для артиста прозвучали от сотен людей. Проститься с Михаилом Борисовым можно было на большой сцене Театрального института имени Щукина. Когда гроб с телом артиста стали выносить наружу, чтобы погрузить в катафалк, присутствующие стали хлопать.
Загнали на эфире? Кто ответит за смерть легендарного ведущего "Русского лото"В Москве скончался 70-летний бессменный ведущий программы "Русское лото" Михаил Борисов. Его увезли в столичную больницу им. Иноземцева со съёмочной площадки в тяжёлом состоянии с воспалением лёгких. Его родственники считают, что его попросту загнали: в последнее время он чувствовал себя неважно, однако продолжал день и ночь сниматься. Скорее всего, Борисов понимал, что болен коронавирусом, однако руководство не отпускало его в больницу, беспокоясь в первую очередь о графике выхода "Русского лото" и рейтингах.
Как сообщал Лайф, бессменному ведущему "Русского лото" стало плохо прямо во время съёмок телепередачи 19 сентября. После первого визита бригады скорой помощи на площадку он от госпитализации отказался, а во второй раз медики уже настояли на поездке в больницу. К вечеру Михаила ввели в состояние медикаментозной комы, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался. Родственники предполагают, что артист был давно болен, но не обращался к врачам из-за плотного рабочего графика.