Матч сборной России против Швеции перенесён в Москву

Российский футбольный союз на своём сайте сообщил, что товарищеский матч между национальными сборными России и Швеции перенесён из Сольны в Москву. Также отмечается, что игра состоится 8 октября в 19:30. А вот место проведения объявят дополнительно.
Напомним, что 11 октября в Москве также состоится матч против Турции в рамках Лиги наций.
"Локо" намерен взять ветерана за космические деньги. Он помогал Роналду, бил соперников локтями и конфликтовал с ГвардиолойИ при этом последние полтора года Марио Манджукич нигде не играл. Разбираемся, зачем этот трансфер железнодорожникам.
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