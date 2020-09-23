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Матч сборной России против Швеции перенесён в Москву

Изначально товарищеская встреча должна была пройти в Сольне (Швеция).

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Фото © twitter.com/TeamRussia

Российский футбольный союз на своём сайте сообщил, что товарищеский матч между национальными сборными России и Швеции перенесён из Сольны в Москву. Также отмечается, что игра состоится 8 октября в 19:30. А вот место проведения объявят дополнительно.

Напомним, что 11 октября в Москве также состоится матч против Турции в рамках Лиги наций.

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