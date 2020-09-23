Матч сборной России против Швеции перенесён в Москву

"Локо" намерен взять ветерана за космические деньги. Он помогал Роналду, бил соперников локтями и конфликтовал с Гвардиолой И при этом последние полтора года Марио Манджукич нигде не играл. Разбираемся, зачем этот трансфер железнодорожникам.