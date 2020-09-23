"Сегодня будет больно". Силовики начали жёсткий разгон протестующих в Минске — видео

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В Минске силовики начали жёсткий разгон протестующих. Демонстрантов скручивают и волоком тащат в автозаки.

Основным местом столкновений после первых стычек у стелы "Минск — город герой" стал район метро "Немига". Митингующие перекрывают дороги, встав в сцепку. Машины останавливаются на проезжей части и начинают сигналить. На кадрах видео, опубликованного в соцсетях, — неизвестные в масках бьют по автомобилям дубинками.

— ОМОН кричит людям, которых отогнали от стелы: "Уходите, сегодня будет больно!" Это услышал репортёр, — сообщает издание "Наша Нива".

Помощь пострадавшим оказывают медики. На 20:00 сообщалось, что их уже около 50.

В районе метро "Пушкинская" в центре Минска прозвучал взрыв. Оппозиционные белорусские СМИ сообщают, что это была светошумовая граната, но милиция Минска опровергает их применение. Демонстрантам удалось немного оттеснить силовиков, однако ожидается подкрепление. Из-за пробок техника не может проехать по городу, автовладельцы перекрывают магистрали.

Как сообщили РИА "Новости" в минской милиции, ведомство работает в усиленном режиме.