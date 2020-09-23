"Сегодня будет больно". Силовики начали жёсткий разгон протестующих в Минске — видео

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В Минске силовики начали жёсткий разгон протестующих. Демонстрантов скручивают и волоком тащат в автозаки.
Основным местом столкновений после первых стычек у стелы "Минск — город герой" стал район метро "Немига". Митингующие перекрывают дороги, встав в сцепку. Машины останавливаются на проезжей части и начинают сигналить. На кадрах видео, опубликованного в соцсетях, — неизвестные в масках бьют по автомобилям дубинками.
Поливают чем-то коричневым. Для разгона протестующих в Минске применили водомёты — видеоВ центре города начали задерживать наиболее активных участников митинга.
— ОМОН кричит людям, которых отогнали от стелы: "Уходите, сегодня будет больно!" Это услышал репортёр, — сообщает издание "Наша Нива".
Помощь пострадавшим оказывают медики. На 20:00 сообщалось, что их уже около 50.
Протестующие практически полностью перекрыли движение в центре Минска: кадры с дронаВ центре белорусской столицы продолжаются столкновения с ОМОНом.
В районе метро "Пушкинская" в центре Минска прозвучал взрыв. Оппозиционные белорусские СМИ сообщают, что это была светошумовая граната, но милиция Минска опровергает их применение. Демонстрантам удалось немного оттеснить силовиков, однако ожидается подкрепление. Из-за пробок техника не может проехать по городу, автовладельцы перекрывают магистрали.
Как сообщили РИА "Новости" в минской милиции, ведомство работает в усиленном режиме.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. 23 сентября внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран отказались признать его законным лидером Белоруссии. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения.