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После полуночи протесты в Минске начали утихать

По данным не зарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра "Весна", в разных городах республики милиция задержала 258 человек.

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Фото © Telegram / Tut.by

Протесты в Минске после полуночи начали утихать, силовикам удалось вытеснить демонстрантов из центра в пригороды, сообщает ТАСС.

Спасение протестующего минским таксистом попало на видео

Машина резко стартовала с места и умчалась по обочине на красный свет.

Отмечается, что несколько тысяч митингующих пришлось разгонять при помощи спецсредств: водомётов, дубинок и жёстких задержаний. В ГУВД Минского горисполкома заявили о том, что слезоточивый газ и светошумовые гранаты не использовались, однако подтвердили наличие водомётов.

Рой из десятков силовиков жёстко разбил машину в центре Минска. В милиции говорят, что водитель наехал на гаишника — видео

Мужчина задержан и доставлен в РУВД.

По данным не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна", милиция задержала 258 человек по итогам протестов в разных городах страны. Официальные данные появятся позже.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. 23 сентября внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран отказались признать его законным лидером Белоруссии. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения.

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