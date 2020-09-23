После полуночи протесты в Минске начали утихать

Протесты в Минске после полуночи начали утихать, силовикам удалось вытеснить демонстрантов из центра в пригороды, сообщает ТАСС.

Отмечается, что несколько тысяч митингующих пришлось разгонять при помощи спецсредств: водомётов, дубинок и жёстких задержаний. В ГУВД Минского горисполкома заявили о том, что слезоточивый газ и светошумовые гранаты не использовались, однако подтвердили наличие водомётов.

По данным не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна", милиция задержала 258 человек по итогам протестов в разных городах страны. Официальные данные появятся позже.