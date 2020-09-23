Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Спасение протестующего минским таксистом попало на видео

Машина резко стартовала с места и умчалась по обочине на красный свет.

51

Видео © Telegram/Euroradio

В Минске таксист спас протестующего, за которым гнался омоновец. Видео опубликовало Euroradio.

"Сегодня будет больно". Силовики начали жёсткий разгон протестующих в Минске — видео

К восьми вечера сообщалось о 50 пострадавших.

На кадрах видно, как молодой человек убегает от силовиков и запрыгивает в стоящий у тротуара автомобиль такси. Машина резко срывается с места.

Протестующие практически полностью перекрыли движение в центре Минска: кадры с дрона

В центре белорусской столицы продолжаются столкновения с ОМОНом.

Омоновцы пытаются достать парня и бьют по такси дубинками, но авто уносится от преследователей по обочине, проскакивая перекрёсток на красный свет.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. 23 сентября внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран отказались признать его законным лидером Белоруссии. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения.

Выбор редакции