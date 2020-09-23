Спасение протестующего минским таксистом попало на видео

"Сегодня будет больно". Силовики начали жёсткий разгон протестующих в Минске — видео К восьми вечера сообщалось о 50 пострадавших.

На кадрах видно, как молодой человек убегает от силовиков и запрыгивает в стоящий у тротуара автомобиль такси. Машина резко срывается с места.

Омоновцы пытаются достать парня и бьют по такси дубинками, но авто уносится от преследователей по обочине, проскакивая перекрёсток на красный свет.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. 23 сентября внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран отказались признать его законным лидером Белоруссии. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения.