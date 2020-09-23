Рой из десятков силовиков жёстко разбил машину в центре Минска. В милиции говорят, что водитель наехал на гаишника — видео

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В Минске несколько десятков силовиков атаковали автомобиль на проспекте Дзержинского, после того как они разбили окна, водитель сорвался с места и уехал.
Спасение протестующего минским таксистом попало на видеоМашина резко стартовала с места и умчалась по обочине на красный свет.
В районе пересечения улиц Щорса и Разинской машину остановили, а водителя задержали с применением силы. Затем его доставили в Октябрьское РУВД.
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Издание Onliner со ссылкой на милицию сообщило, что водитель был пьян и сбил инспектора ГАИ, которого увезла машина скорой помощи.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. 23 сентября внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран отказались признать его законным лидером Белоруссии. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения.