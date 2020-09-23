Рой из десятков силовиков жёстко разбил машину в центре Минска. В милиции говорят, что водитель наехал на гаишника — видео

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В Минске несколько десятков силовиков атаковали автомобиль на проспекте Дзержинского, после того как они разбили окна, водитель сорвался с места и уехал.

В районе пересечения улиц Щорса и Разинской машину остановили, а водителя задержали с применением силы. Затем его доставили в Октябрьское РУВД.

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Издание Onliner со ссылкой на милицию сообщило, что водитель был пьян и сбил инспектора ГАИ, которого увезла машина скорой помощи.