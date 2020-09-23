Эдриен Броуди "вытащил ослиные уши" после "испытания" российской вакцины от CoViD-19

Американский актёр Эдриан Броуди рассказал в "Инстаграме", как испробовал на себе российскую вакцину от коронавируса. Однако это сообщение оказалось пранком в стиле популярного интернет-мема про "эчпочмак".
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Броуди начал послание по-английски, он рассказал, что испытания проходили в районе Лонг-Айленда, и это "полностью безопасно". Затем артист перешёл на странное сочетание кириллицы и латиницы, имитируя русские слова, в итоге он закончил пост на русском языке.
- With иo side effects whatsoeveя, and that I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши, - заключил актёр.
Вопрос выживания. США заинтересованы в секрете российской вакцины от коронавирусаОбъединяться с другими странами для производства вакцины США не станут, но результаты испытаний вакцины от CoViD-19 могут пригодиться американским разработчикам.
Публикация сопровождается тегами "дешёвка" и vaccine. Российских поклонников Броуди это сообщение повеселило, они начали писать шуточные комментарии и советы.
- Это очень смешно. Вколите ещё одну дозу вакцины, чтобы окончательно перейти на русский, - предложил подписчик.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности использования в США зарубежных вакцин от CoViD-19, в том числе российской и китайской.