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Врач назвал универсальное лекарство от "болезни столетия"

По словам специалиста, оно точно поможет почувствовать себя лучше.

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В последнее время депрессия затрагивает всё большее количество людей, они испытывают вялость и недостаток энергии. Особенно сильно это может проявляться осенью. Однако есть универсальное лекарство, рассказал врач-психиатр Евгений Фомин.

Депрессия — это заболевание текущего столетия. Очень много сейчас депрессивных состояний, депрессивных тревог. Депрессия зачастую сопряжена с тревожным расстройством, — приводит его слова радио Sputnik.

Доктор уточнил, что это заболевание уже стремится на лидирующую позицию в мире по причинам нетрудоспособности взрослого населения, опережая сердечно-сосудистые болезни, инсульты и инфаркты.

Названа лечебная трава, которая поможет победить депрессию

Уточняется, что в ней содержится вещество, которое влияет на определённые рецепторы в нервной системе человека.

Для профилактики Фомин посоветовал заниматься спортом, назвав его "универсальной таблеткой".

Это может быть плавание, бег, железо. Всё что угодно, только чтобы человек занимался спортом, нагружал свои мышцы, — уточнил Фомин.

По словам врача, это поможет почувствовать себя лучше и снять депрессивное состояние.

Ранее врач рассказал, что может помочь побороть осеннюю депрессию.

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