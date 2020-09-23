Врач назвал универсальное лекарство от "болезни столетия"

В последнее время депрессия затрагивает всё большее количество людей, они испытывают вялость и недостаток энергии. Особенно сильно это может проявляться осенью. Однако есть универсальное лекарство, рассказал врач-психиатр Евгений Фомин.

— Депрессия — это заболевание текущего столетия. Очень много сейчас депрессивных состояний, депрессивных тревог. Депрессия зачастую сопряжена с тревожным расстройством, — приводит его слова радио Sputnik.

Доктор уточнил, что это заболевание уже стремится на лидирующую позицию в мире по причинам нетрудоспособности взрослого населения, опережая сердечно-сосудистые болезни, инсульты и инфаркты.

Для профилактики Фомин посоветовал заниматься спортом, назвав его "универсальной таблеткой".

— Это может быть плавание, бег, железо. Всё что угодно, только чтобы человек занимался спортом, нагружал свои мышцы, — уточнил Фомин.

По словам врача, это поможет почувствовать себя лучше и снять депрессивное состояние.