Американский журнал увидел "скрытый смысл" в послании Путина на Генассамблее ООН

Американский журнал The National Interest опубликовал статью под заголовком "Выступление Владимира Путина в ООН: возглавит ли Россия новое движение неприсоединения?". Автор публикации — профессор по вопросам национальной безопасности в Военно-морском колледже США Николас Гвоздев — отыскал скрытый смысл послания российского лидера к западным державам.
Политолог предположил, что Путин в своей речи дал неявный посыл европейским странам, чтобы они не ввязывались в "зарождающуюся холодную войну" между Китаем и США. Вместо этого президент предложил создать безопасные торговые коридоры и ограничить подрывные действия, в частности санкции Вашингтона.
От уроков Второй мировой к урокам пандемии. Полное видео выступления Путина на Генассамблее ООНВ этом году речь политика прозвучала не с трибуны ООН, а с экрана: обращение к членам организации пришлось записать заранее — в регламент внесла изменение пандемия коронавируса. Она же и стала одним из главных мотивов выступления российского лидера и его зарубежных коллег.
— Всё это призвано сделать Россию фактическим лидером нового блока неприсоединившихся государств, которые не желают по принуждению делать выбор между Вашингтоном и Пекином, а также признавать и принимать американские или китайские программы действий, — уверен автор публикации.
Новый разворот. Что пишут западные СМИ о выступлении Владимира Путина в ООНДоцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о реакции американских изданий на выступление Владимира Путина и о том, какое движение он может возглавить.
Напомним, 22 сентября Путин выступил на Генассамблее ООН. В этом году речь политика прозвучала не с трибуны ООН, а с экрана: обращение к членам организации пришлось записать заранее — в регламент внесла изменение пандемия коронавируса. Российский лидер заявил о необходимости очистить мировую экономику от нелегитимных санкций и напомнил о предложении России ввести "зелёные коридоры" для торговли. Кроме того, Москва призвала все ведущие космические державы подписать соглашение, запрещающее размещение вооружений в космосе.