Американский журнал увидел "скрытый смысл" в послании Путина на Генассамблее ООН

От уроков Второй мировой к урокам пандемии. Полное видео выступления Путина на Генассамблее ООН В этом году речь политика прозвучала не с трибуны ООН, а с экрана: обращение к членам организации пришлось записать заранее — в регламент внесла изменение пандемия коронавируса. Она же и стала одним из главных мотивов выступления российского лидера и его зарубежных коллег.