Житель Камчатки распылил перцовый баллончик в лицо врио главы краевого Минздрава

Житель Камчатки распылил экстракт жгучего перца из баллончика в лицо и.о. министра здравоохранения региона Марины Волковой. Об этом сообщается на сайте краевого СУ СКР.
— Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1984 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — сказано в сообщении.
Инцидент произошёл вечером 23 сентября в кабинете министра. Волкова получила химический ожог. Сейчас подозреваемый задержан. Отмечается, что он руководствовался мотивами личной неприязни.
В Москве таксист распылил перцовый баллончик на пассажира и украл у него рюкзакВ совокупности ущерб составил около ста тысяч рублей.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Злоумышленнику проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
Ранее стало известно, что Елена Сорокина, возглавлявшая камчатский Минздрав, уходит в отставку. Как сообщил портал "Каминформ" со ссылкой на источники в правительстве края, она отправляется в отпуск, из которого не планирует возвращаться на работу.