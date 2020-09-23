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Житель Камчатки распылил перцовый баллончик в лицо врио главы краевого Минздрава

Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

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Марина Волкова. Фото © Instagram / minzdrav_kam

Житель Камчатки распылил экстракт жгучего перца из баллончика в лицо и.о. министра здравоохранения региона Марины Волковой. Об этом сообщается на сайте краевого СУ СКР.

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1984 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — сказано в сообщении.

Инцидент произошёл вечером 23 сентября в кабинете министра. Волкова получила химический ожог. Сейчас подозреваемый задержан. Отмечается, что он руководствовался мотивами личной неприязни.

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В совокупности ущерб составил около ста тысяч рублей.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Злоумышленнику проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее стало известно, что Елена Сорокина, возглавлявшая камчатский Минздрав, уходит в отставку. Как сообщил портал "Каминформ" со ссылкой на источники в правительстве края, она отправляется в отпуск, из которого не планирует возвращаться на работу.

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