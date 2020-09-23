"Она невменяемая, может и прибить". Соседи рассказали о матери, избившей и обматерившей сына в такси — видео

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Полиция Курска нашла женщину, которая избила и обматерила сына в такси. Также к ней нагрянули и сотрудники органов опеки. Лайф побеседовал с соседями агрессивной курянки и выяснил, какая судьба ожидает её двоих детей.

Сожитель горе-мамаши Екатерины - отец её младшего ребёнка - признался, что ожидал подобного, но не так скоро. Мать женщины повела себя крайне недоброжелательно и на просьбу прокомментировать поведение дочери потребовала закрыть дверь подъезда и стала повышать голос.

- Раньше надо было спрашивать! Потому что нет до этого дела никому. Зачем вы в душу лезете? - возмутилась бабушка избитого ребёнка.

Сама женщина не сбавила агрессивный тон и в момент, когда её забирала полиция. Она заявила, что запрещает себя снимать.

Выяснилось, что Екатерина нигде не работает, семья живёт на пенсию её матери и дяди. Часть соседей уверяет, что женщина не ведёт себя агрессивно, не кричит на детей и уж тем более не поднимает руку. Однако некоторые имеют прямо противоположное мнение.

- Когда она в трезвом состоянии, трудолюбивая девчонка, неглупая. Когда она выпившая, невменяемая. Не осознаёт, что делает, может и прибить. Гуляет с пьяницами, с наркоманами, - поделилась жительница дома Галина.

Органы опеки передали младшего сына женщины, Захара, его отцу - сожителю Екатерины. В отношении старшего, Владислава, того, что в ролике из такси, решается вопрос о передаче на воспитание бабушке.

- Я однозначно принимаю решение обращаться в суд с иском о лишении родительских прав. Дальнейшее решение – если бабушка сможет быть опекуном, значит, бабушке передадим. Пока будет находиться у бабушки, мать там не проживает, поэтому опасности для ребёнка нет, - заявила Мария Бикмухаметова, начальник отдела образования, опеки и попечительства Центрального округа Курска.