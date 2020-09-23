"Зачем я тебя родила?!" В Курске мать избила и обматерила сына в такси — видео

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В Курске водитель такси стал свидетелем ужасающего общения матери с сыном-школьником. Женщина била ребёнка прямо в машине и покрывала матом. Её не смущало даже присутствие рядом постороннего человека. Кадры с видеорегистратора автомобиля оказались в распоряжении Лайфа.

На них женщина истошно и нецензурно орёт то на маленького сына, то на кого-то другого по телефону. Мать периодически угрожает ребёнку: "Я просто тебя сейчас забью в этой машине!" А также причитает: "Зачем я тебя, ублюдка, родила?! Я тебя терпеть не могу! Когда ты вырастешь и съедешь от меня?" Причиной вспышки гнева, судя по разговорам женщины, стало то, что мальчик забыл некие документы.

Горе-мамашей уже заинтересовались в региональном ГУ МВД РФ и в Аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Курской области Натальи Листопадовой. Детский омбудсмен сообщила, что личность женщины установлена. Лайфу подтвердили эту информацию в полиции, уточнив, что нашли матерщинницу благодаря местным жителям и СМИ.