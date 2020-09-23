Конфуз в присутствии Зеленского. На Украине во время учений не сработал американский ракетный комплекс Javelin

Грузите "джавелины" бочками. "Чудо-оружие" США может оказаться банальной аферой? Дадут или не дадут американцы Украине ракеты Javelin — вот главный вопрос, который уже четвёртый год подряд мучает всех диванных экспертов Украины. Наконец не так давно стало известно: дадут, но немного. Осторожность и скрытность американцев имеет свои объяснения — больше всего они боятся, как бы мир не узнал, что под маркой чудо-оружия скрывается обычная афера по распилу военного бюджета США.