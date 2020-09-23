Конфуз в присутствии Зеленского. На Украине во время учений не сработал американский ракетный комплекс Javelin

Конфуз произошёл во время учений "Объединённые усилия — 2020", которые проходят на полигоне Широкий Лан в Николаевской области Украины. Гвоздём программы должно было стать испытание американского переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin. Посмотреть на стрельбы прибыл лично президент Украины Владимир Зеленский, однако оценить "убийцу танков", как называют этот комплекс на Западе, ему так и не удалось.
— Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может, что-то другое. Надо разбираться, сейчас точно сказать не могу, — сообщил журналистам командующий отдельной механизированной бригадой оперативного командования "Север" генерал-майор Валерий Залужный.
Грузите "джавелины" бочками. "Чудо-оружие" США может оказаться банальной аферой?Дадут или не дадут американцы Украине ракеты Javelin — вот главный вопрос, который уже четвёртый год подряд мучает всех диванных экспертов Украины. Наконец не так давно стало известно: дадут, но немного. Осторожность и скрытность американцев имеет свои объяснения — больше всего они боятся, как бы мир не узнал, что под маркой чудо-оружия скрывается обычная афера по распилу военного бюджета США.
Напомним, в конце 2017 года Вашингтон впервые одобрил план о предоставлении Украине летального вооружения, включающего противотанковые ракетные комплексы Javelin. Весной 2018-го США доставили "джавелины" Киеву, тогда же прошли их первые испытания.
Накануне президент США Дональд Трамп признался, что не уверен в том, оплатит ли Украина поставки американских противотанковых комплексов Javelin. Он добавил, что администрация его предшественника Барака Обамы отправляла Незалежной лишь "подушки", а не оружие.