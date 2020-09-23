На протестах в Минске задержано несколько десятков человек

Несколько десятков человек задержали на акциях протеста в Минске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома. В то же время не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" утверждает, что по всей стране задержан 121 человек.

Власти назвали ситуацию в Минске контролируемой. ГУВД опровергло сообщения о применении светошумовых гранат и слезоточивого газа. Также не подтверждается информация о предупредительной стрельбе, которую ранее распространили телеграм-каналы.