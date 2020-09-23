На протестах в Минске задержано несколько десятков человек

Несколько десятков человек задержали на акциях протеста в Минске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома. В то же время не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" утверждает, что по всей стране задержан 121 человек.
Власти назвали ситуацию в Минске контролируемой. ГУВД опровергло сообщения о применении светошумовых гранат и слезоточивого газа. Также не подтверждается информация о предупредительной стрельбе, которую ранее распространили телеграм-каналы.
"Сегодня будет больно". Силовики начали жёсткий разгон протестующих в Минске — видеоК восьми вечера сообщалось о 50 пострадавших.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. 23 сентября внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран отказались признать его законным лидером Белоруссии. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения.