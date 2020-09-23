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Во Франции скончалась "икона Парижа" и легенда шансона Жюльетт Греко

Артистка ушла из жизни в окружении своих родных в любимом доме.

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Жюльетт Греко во время визита в СССР в 1967 году. Фото © ТАСС / Фотохроника

Легенда французского шансона певица Жюльетт Греко умерла в среду в возрасте 93 лет. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на заявление её семьи.

Жюльетт Греко умерла, окружённая своими родными в своём любимом доме в Раматюэле (город на юге Франции. — Прим. Лайфа). Её жизнь была незаурядной, — сказано в тексте заявления.

До войны Греко выступала в роли танцовщицы в Opéra de Paris. Во время Второй мировой она вступила в движение Сопротивления. Артистку арестовали, однако она избежала высылки в силу юного возраста.

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Расцвет творчества "музы Сен-Жермен-де-Пре", как её называла пресса, пришёлся на послевоенное время. Греко стала одной из самых известных певиц Франции, помимо этого она сыграла в фильмах "Орфей", "Хижина дяди Тома", "Ночь генералов" и других.

Она была иконой Парижа Бориса Виана, Жака Превера, Раймона Кено. Нам будет очень не хватать талантливой певицы и актрисы, свободной женщины, её такого узнаваемого голоса, — написала в "Твиттере" мэр столицы Франции Анн Идальго.

Стоит отметить, что в 2016 году певица перенесла инсульт. В тот же год она потеряла единственную дочь Лоранс-Мари. Причины смерти артистки не сообщаются.

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