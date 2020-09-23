Петербургские художники запустят по России поезд-музей с трёхмерной панорамой об истории Великой Отечественной

Творческая мастерская "Невский баталист" планирует запустить по России железнодорожный состав, в котором с помощью трёхмерных панорам расскажут историю Великой Отечественной войны, сообщает газета "Петербургский дневник".

Поезд будет состоять из семи вагонов, в каждом из которых создадут уникальную атмосферу того или иного периода или события от довоенного времени до Победы. Вместо обычных окон в музейном составе установят около 80 мультимедийных экранов и проекторов.

— Это не столько рассказ о железной дороге, сколько история нашей страны и её жителей, — отметила координатор проекта Маргарита Попова.

Она уточнила, что все эпизоды будут связаны единым художественным аудиорассказом от лица женщины-железнодорожника, участницы войны. Зрители вначале увидят тихую и мирную жизнь советских людей, однако затем она будет меняться.

Помимо событий войны, пассажирам также покажут истории, не связанные с фронтом. Так, будет доступен сюжет о группе учёных под руководством Курчатова, посвящённый разработке ядерного оружия. А история о микробиологе Зинаиде Ермольевой расскажет, как она в 1942 году впервые в СССР получила пенициллин и внесла большой вклад в налаживание промышленного производства антибиотиков в Советском Союзе.

Работы по созданию поезда должны быть завершены уже в октябре. После этого авторы определят дату запуска состава и маршрут. Одним из возможных вариантов завершения проекта может стать создание автономного музея в одном из российских городов.