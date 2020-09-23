Экс-министр Абызов останется в СИЗО до конца года

В СИЗО Абызов останется до 25 декабря. В четверг же, 23 сентября, в Гагаринском суде столицы будет рассмотрен иск Генпрокуратуры, требующей взыскать с экс-министра и подконтрольных ему иностранных компаний в пользу государства 32,5 миллиарда рублей.

Сегодня Генпрокуратура подала в Гагаринский райсуд Москвы иск о конфискации в доход государства 32 млрд рублей у бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. По мнению силовиков, все эти богатства он заработал незаконно. Лайф разбирался, о каких активах может идти речь.

Миша, дай 32 млрд. Что может достаться казне от бывшего министра Абызова Сегодня Генпрокуратура подала в Гагаринский райсуд Москвы иск о конфискации в доход государства 32 млрд рублей у бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. По мнению силовиков, все эти богатства он заработал незаконно. Лайф разбирался, о каких активах может идти речь.

Напомним, в 2019 году Михаилу Абызову были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, в мошенничестве в особо крупном размере, а также отмывании 32 миллиардов рублей. Позднее СКР выяснил, что бывший министр причастен ещё к нескольким преступлениям — отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020 года под арест отправили трёх фигурантов дела Абызова, которые обвиняются в коммерческом подкупе. В августе экс-министру предъявили окончательные обвинения в создании банды и подкупе.