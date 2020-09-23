На Украине заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал

Украина имела полное право перекрыть Северо-Крымский канал, об этом заявил так называемый постпред президента Незалежной в Крыму Антон Кориневич.
— Украина перекрыла не русло реки Днепр, а сооружение искусственных технологий (канал), расположенное на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируемое из госбюджета Украины. Украина имеет на это полное право, — написал политик в "Фейсбуке".
На Украине вновь заявили, что не будут возобновлять поставку воды в КрымРанее Владимир Путин пообещал решить проблему с пресной водой на полуострове.
Кориневич добавил, что ни одно государство не имеет права указывать Незалежной, как использовать её собственность.
Напомним, прежде Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, эта вода применялась для полива около 140 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. После воссоединения Крыма с РФ подача воды была полностью прекращена. Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин пообещал решить проблему с пресной водой в Крыму.