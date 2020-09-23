Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

На Украине заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал

Ранее он обеспечивал 85% нужд полуострова в пресной воде.

486
Post cover

Фото © Wikipedia

Украина имела полное право перекрыть Северо-Крымский канал, об этом заявил так называемый постпред президента Незалежной в Крыму Антон Кориневич.

Украина перекрыла не русло реки Днепр, а сооружение искусственных технологий (канал), расположенное на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируемое из госбюджета Украины. Украина имеет на это полное право, — написал политик в "Фейсбуке".

На Украине вновь заявили, что не будут возобновлять поставку воды в Крым

Ранее Владимир Путин пообещал решить проблему с пресной водой на полуострове.

Кориневич добавил, что ни одно государство не имеет права указывать Незалежной, как использовать её собственность.

Напомним, прежде Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, эта вода применялась для полива около 140 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. После воссоединения Крыма с РФ подача воды была полностью прекращена. Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин пообещал решить проблему с пресной водой в Крыму.

Выбор редакции