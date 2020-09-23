"Справедливость для Бреонны". В США начались протесты после решения суда оправдать полицейских, застреливших афроамериканку — видео

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В американском городе Луисвилл, штат Кентукки, начались столкновения протестующих и полиции. Демонстранты вышли на улицы после того, как суд оправдал применение оружия двумя полицейскими в марте этого года при обыске в доме афроамериканки Бреонны Тейлор, сообщает агентство AP.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что протестующие держат плакаты с призывами к справедливому расследованию. Нескольких демонстрантов полицейские скрутили и задержали.
Единственное обвинение — но по второстепенному пункту — суд выдвинул в отношении третьего полицейского, который был уволен после инцидента. Адвокат семьи Тейлор назвал это решение "возмутительным и оскорбительным".
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Напомним, 26-летняя афроамериканка, техник скорой медицинской помощи, скончалась рано утром 13 марта в своей квартире после того, как полицейские во время обыска выстрелили в неё восемь раз. Правоохранители открыли огонь в ответ на действия бойфренда девушки, который ранил одного из сотрудников правопорядка. Молодой человек посчитал, что был совершён взлом.
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