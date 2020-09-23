США расширили список антироссийских санкций

Минфин США объявил о расширении антироссийских санкций. Поводом стали подозрения в киберпреступлениях, а также "вмешательство" в американские выборы и ситуация на Украине. На этот раз в чёрный список были включены восемь россиян и выходцев из нашей страны, а также семь организаций из России и Финляндии.
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Ведомство также приводит фамилии россиян, попавших под ограничения. Это Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова, Владислав Занин, Александр Кузин, Дмитрий Сытый, Евгений Ходотов и Никита Ковалевский. У последнего, по данным американских властей, есть и финское гражданство.
В списке компаний, попавших под санкции, финские Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY. Кроме того, в списке Lobaye Invest из ЦАР, а также ООО "М-Финанс" и АО НПП ПТ "Океанос" из Санкт-Петербурга.
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Напомним, что буквально вчера президент Владимир Путин, выступая в ходе 75-й сессии Генассамблеи ООН, выступил за отмену нелегитимных санкций в сложных условиях пандемии коронавируса.