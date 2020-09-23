Болгария снова обвинила двух российских дипломатов в шпионаже

Болгарская прокуратура обвинила двух российских дипломатов в шпионаже и возбудила уголовное дело. По её данным, граждане РФ с 2016 года якобы занимались поисками секретной информации о модернизации армии страны.
— Два лица общались с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации, связанной с военно-промышленным комплексом страны. В определённых случаях болгарским гражданам были обещаны и предоставлялись финансовые вознаграждения, — говорится в сообщении прокуратуры.
Когда было установлено, что россияне обладают дипломатическим статусом, расследование уголовного дела было приостановлено. Главный прокурор Болгарии Иван Гешев проинформировал главу МИД страны о ситуации.
В свою очередь, по данным ТАСС, внешнеполитическое ведомство объявило этих граждан РФ персонами нон-грата, теперь они должны покинуть Болгарию в течение 72 часов.
В МИД РФ назвали провокацией высылку российских дипломатов из БолгарииВ Москве отметили, что после такого недружественного шага оставляют за собой право на ответные меры.
Ранее Болгария уже обвиняла российских дипломатов в шпионаже. Один из них якобы искал информацию о механизмах избирательного процесса, другой — секретные данные в области энергетики и энергетической безопасности.