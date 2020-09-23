Впервые за пять месяцев. Курс доллара поднялся до 77 рублей

Курс доллара поднялся до 77 рублей впервые с 22 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов. Евро при этом не хватило одной копейки, чтобы подняться выше 90 рублей. Сделки с расчётом "на завтра" в 17:25 мск достигали уровня 77,1150 рубля за доллар (+1,2%) и 89,85 рубля за евро (+0,8%).
Валютный капкан. Куда стало опасно вкладывать сбережения и какие перспективы наметились у курса доллараВ сентябре сразу несколько авторитетных агентств дали довольно оптимистичный прогноз курсу рубля. При этом пока он не спешит укрепляться, а россияне продолжают покупать доллары, пытаясь спасти накопления. Какие тренды наметились на валютном рынке, куда опасно вкладывать сбережения и как защитить свои вложения этой осенью?
Ранее аналитики предрекали обрушение спроса на нефть в ближайшие два года. От её стоимости тоже зависит курс рубля.