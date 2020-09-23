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Впервые за пять месяцев. Курс доллара поднялся до 77 рублей

Риски волатильности возрастают из-за геополитики и опасений новых санкций.

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Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Курс доллара поднялся до 77 рублей впервые с 22 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов. Евро при этом не хватило одной копейки, чтобы подняться выше 90 рублей. Сделки с расчётом "на завтра" в 17:25 мск достигали уровня 77,1150 рубля за доллар (+1,2%) и 89,85 рубля за евро (+0,8%).

Валютный капкан. Куда стало опасно вкладывать сбережения и какие перспективы наметились у курса доллара

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