Впервые за пять месяцев. Курс доллара поднялся до 77 рублей

Валютный капкан. Куда стало опасно вкладывать сбережения и какие перспективы наметились у курса доллара В сентябре сразу несколько авторитетных агентств дали довольно оптимистичный прогноз курсу рубля. При этом пока он не спешит укрепляться, а россияне продолжают покупать доллары, пытаясь спасти накопления. Какие тренды наметились на валютном рынке, куда опасно вкладывать сбережения и как защитить свои вложения этой осенью?