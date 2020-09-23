После скандала с Wildberries на Украине предложили санкции против российских онлайн-магазинов

Выход онлайн-сервиса Wildberries на украинский рынок заставил кабинет министров Незалежной задуматься, а не стоит ли ввести санкции против всех подобных российских магазинов. Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко.

— На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries. В связи с этим предлагается протокольное поручение кабмину — рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, — сказал Ткаченко.

Поводом он назвал то, что на таких интернет-площадках можно купить товары российского происхождения, с российской символикой.

Wildberries — одна из крупнейших российских компаний-ретейлеров. Она торгует одеждой, обувью, аксессуарами и косметикой. Не считая Украины, компания ориентирована на рынки России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Польши и Словакии. Оборот Wildberries в 2019 году вырос почти в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей.