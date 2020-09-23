Москва расширила чёрный список граждан ЕС, которым запрещён въезд в РФ. Как сообщили в российском МИД, такие меры приняты из-за "недружественных шагов" Брюсселя в последнее время.

— Действуя, как и прежде, в обход существующих международных норм, ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманным, порой абсурдным предлогом. Неоднократно предупреждали Евросоюз о пагубности такого подхода, но в ЕС игнорируют наши предложения вести предметный профессиональный диалог на основе фактов и по-прежнему выбирают язык санкций, — отметила представитель дипведомства Мария Захарова.