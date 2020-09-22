Валютный капкан. Куда стало опасно вкладывать сбережения и какие перспективы наметились у курса доллара

В сентябре сразу несколько авторитетных агентств дали довольно оптимистичный прогноз курсу рубля. При этом пока он не спешит укрепляться, а россияне продолжают покупать доллары, пытаясь спасти накопления. Какие тренды наметились на валютном рынке, куда опасно вкладывать сбережения и как защитить свои вложения этой осенью?

Прогноз курса доллара и перспективы рубля

К следующему году доллар подешевеет до 70 рублей, а в 2022 году — до 69. Такой прогноз в сентябре дало рейтинговое агентство Fitch. Стоит отметить, что это американская корпорация, аналитики которой не раз делали достаточно неожиданные выводы. При этом их прогнозы сбывались. Неслучайно Fitch входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств.

Не менее оптимистичный прогноз в середине сентября сделали аналитики Sberbank Investment Research. По их мнению, курс доллара уже к концу года может снизиться до 70 рублей. Правда, при соблюдении целого ряда условий. В частности, снижения геополитических рисков. Действительно ли стоит ждать укрепления рубля?

— В оставшиеся два месяца ситуация может повернуться в любое русло. Важными в этом отношении будут предстоящие дебаты кандидатов в президенты США 29 сентября, 15 октября, 22 октября, а также дальнейшая динамика эпидемиологической ситуации, — считает председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.

Эксперт обращает внимание, что в сентябре по отношению к евро рубль остаётся на минимумах с начала года, а по отношению к доллару — с августа. По его мнению, неспособность национальной валюты отыграть часть потерь с начала лета связана с опасением расширения санкций.

— Статистика Банка России отражает отток из рублёвых активов зарубежных инвесторов, напуганных обострением противоречий с Западом по ситуации в Белоруссии и с Алексеем Навальным. Все ждут развязки, которая может наступить после выборов президента США 3 ноября. Но нельзя не учитывать и внутрироссийские реалии: цены на нефть восстановились только до 40 долларов за бочку, спрос в мире на чёрное золото на 10% ниже уровня до пандемии, — говорит Михаил Дорофеев.

По его словам, возникновение второй волны CoViD-19 уже сказалось на потреблении, которое в ближайшие месяцы до начала сезона отопления будет ослабленным. Есть риски несоблюдения сделки ОПЕК по ограничению нефтедобычи и возврата на рынок ливийской нефти.

Впрочем, Михаил Дорофеев считает, что доллар действительно может снизиться до 70 рублей, но это произойдёт только в следующем году. И то — при условии, что нефть будет стоить по 60 долларов за баррель, а президентом США останется Дональд Трамп. Если же нефть будет стоить менее 45 долларов за баррель, а президентом станет Джо Байден, то рубль продолжит падение.

— К настоящему моменту основной потенциал ослабления рубля уже исчерпан. Конечно, в перспективе курс может опускаться, если повысится риск принятия санкций. Тем не менее в конце года, после выборов президента США может несколько снизиться напряжённость геополитического фона. Тогда рубль имеет шансы отыграть часть потерь и завершить год в диапазоне 70–75 за доллар. Правда, важным условием для этого должно быть сохранение нефтяных цен на уровне 40 долларов за баррель и выше, — говорит инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

При этом прогнозировать, какими будут цены на нефть, сегодня проблематично. Как отмечает Александр Бахтин, даже частичное восстановление карантинных ограничений в ключевых странах (например, об этом уже идёт речь в Европе) способно негативно отразиться на темпах восстановления мировой экономики и, соответственно, на темпах восстановления нефтяного спроса.

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский считает, что до конца года рубль имеет больше шансов продолжить падение, чем начать восстановление. По его мнению, валютная пара в этом году может вплотную приблизиться к 80 рублям за доллар. Это может произойти под влиянием долгосрочных негативных факторов, которые оказывают давление на национальную валюту. Прежде всего из-за растущей инфляции.

Стоит ли сейчас покупать валюту и как вывести сбережения из зоны риска

— Если валюта есть на руках, от неё, пожалуй, избавляться не стоит, реагируя на красивые цифры 70 рублей за доллар. По крайней мере, пока. Тем, кто опасается покупать валюту на текущих уровнях, что выглядит вполне обоснованно, можно обратить внимание на золото, — отметил Михаил Дорофеев.

По словам аналитика, в этом году стоимость тройской унции уже достигала 2075 долларов. Затем цена упала до 1910. При этом факторы для продолжения роста не исчерпали себя и носят среднесрочный, если не долгосрочный характер.

— В отношении других активов нельзя испытывать большую уверенность: весь инвестиционный мир сейчас живёт в условиях повышенной неопределённости из-за CoViD-19, выборов в США, геополитики. Любые прогнозы сейчас будут носить неточный характер. Большая определённость может возникнуть накануне или после выборов в США, — отметил Михаил Дорофеев.

Иван Капустянский предупреждает: начинающим инвесторам лучше не пытаться спекулировать на курсах валют. В нынешней ситуации очень легко потерять часть денег. Стоит выбрать более консервативные инвестиционные инструменты. Например, если хочется получить долларовую доходность, можно инвестировать в ETF на российские еврооблигации.

Также для более рискованных инвесторов есть американские акции, которые торгуются как в рублях на Московской бирже, так и в долларах США на Санкт-Петербургской бирже. Главное, предостерегает аналитик, не вкладывать в такие активы последние деньги. Финансовую подушку безопасности стоит хранить только в надёжных инструментах. Для этих целей, отмечает Иван Капустянский, подойдут депозиты, несмотря на их низкую доходность, а также ОФЗ.