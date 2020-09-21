С 1 октября повысят зарплату. Кого ждут особые оклады и чем необычен новый МРОТ

С 1 октября работников ждут несколько важных изменений. В частности, появится новый региональный МРОТ и будет индексация зарплат. Кто станет получать больше, в каких компаниях сотрудников могут ждать проблемы и как вернуть недоплаченные деньги?
Что такое региональный МРОТ и на какие выплаты он повлияет
В Трудовом кодексе есть два разных МРОТ. Первый устанавливается одновременно на всей территории страны. Обычно один раз в году — с 1 января. Второй — так называемый региональный МРОТ.
— Он может устанавливаться региональным соглашением на уровне субъекта Федерации. Но тут есть нюанс: такой МРОТ не распространяется на те организации, которые финансируются из федерального бюджета. При этом он не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Ольга Широкова.
Соглашение об установлении регионального МРОТ есть, например, в Москве. Сумма выплат меняется с 1 октября. Дело в том, что размер минимальной оплаты труда в столице пересматривается ежеквартально. Устанавливается он в размере прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 октября региональный МРОТ в столице составит 20 361 рубль.
Осталась неделя. Какие выплаты нужно успеть получить до 30 сентября30 сентября заканчивается срок приёма заявлений на целый ряд социальных выплат. Если не оформить документы до конца месяца, то получить пособия уже не удастся. К тому же меняется и порядок получения некоторых выплат. Какие проблемы могут возникнуть при оформлении документов и на что обращать внимание, чтобы не остаться без положенных денег?
Впрочем, скажется это только на зарплатах, а не на соцдоплатах. По словам Ольги Широковой, вообще МРОТ применяется для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также ряда других выплат.
— Но для исчисления и определения размеров пособий используется МРОТ, установленный федеральным законом. Регионального это не касается. Так что размеры пособий останутся прежними, — пояснила юрист.
На сколько вырастут зарплаты бюджетников
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Что касается повышения заработной платы отдельных категорий работников, то с 1 октября на 3% больше станут получать бюджетники, военнослужащие и военные пенсионеры. Таким образом, индексация коснётся очень многих: врачей, учителей, нянечек в детсадах, соцработников и многих других специалистов. Стоит отметить, что это плановая индексация. В этом году она, например, чуть меньше, чем в прошлом. Тогда бюджетникам повысили зарплату на 4,3%.
Впрочем, юристы опасаются, что плановое повышение не везде пройдёт гладко. Как показывает опыт прошлых лет, встречались прецеденты, когда на бумаге оклады повышали, а по факту люди начинали получать меньше. Например, сотрудников могли выводить за штат или формально переводить на другую должность.
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— Зачастую бывает так, что в трудовом договоре прописана небольшая фиксированная часть, которая и является заработной платой, а всё остальное оформляется как премия. Премию могут сократить, перенести или вообще отменить на усмотрение руководства. Бывает, что оклад увеличивают, а премии сокращают. В результате человек на практике начинает зарабатывать меньше, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
По словам юриста, сделать в такой ситуации практически ничего нельзя. Единственный вариант, при котором вы можете побороться за стимулирующие выплаты, если они определены в уставе предприятия или в трудовом договоре как обязательные. Но на практике такое встречается редко. Защитить свои интересы в таких ситуациях очень сложно, потому что работодатель фактически не нарушает закон. Можно попробовать обратиться в суд и требовать признать трудовой договор в этой части притворной сделкой, доказав, что премия, по сути, является обязательной к выплате частью заработной платы.