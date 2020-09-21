С 1 октября повысят зарплату. Кого ждут особые оклады и чем необычен новый МРОТ

С 1 октября работников ждут несколько важных изменений. В частности, появится новый региональный МРОТ и будет индексация зарплат. Кто станет получать больше, в каких компаниях сотрудников могут ждать проблемы и как вернуть недоплаченные деньги?

Что такое региональный МРОТ и на какие выплаты он повлияет

В Трудовом кодексе есть два разных МРОТ. Первый устанавливается одновременно на всей территории страны. Обычно один раз в году — с 1 января. Второй — так называемый региональный МРОТ.

— Он может устанавливаться региональным соглашением на уровне субъекта Федерации. Но тут есть нюанс: такой МРОТ не распространяется на те организации, которые финансируются из федерального бюджета. При этом он не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Ольга Широкова.

Соглашение об установлении регионального МРОТ есть, например, в Москве. Сумма выплат меняется с 1 октября. Дело в том, что размер минимальной оплаты труда в столице пересматривается ежеквартально. Устанавливается он в размере прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 октября региональный МРОТ в столице составит 20 361 рубль.

Впрочем, скажется это только на зарплатах, а не на соцдоплатах. По словам Ольги Широковой, вообще МРОТ применяется для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также ряда других выплат.

— Но для исчисления и определения размеров пособий используется МРОТ, установленный федеральным законом. Регионального это не касается. Так что размеры пособий останутся прежними, — пояснила юрист.

На сколько вырастут зарплаты бюджетников

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Что касается повышения заработной платы отдельных категорий работников, то с 1 октября на 3% больше станут получать бюджетники, военнослужащие и военные пенсионеры. Таким образом, индексация коснётся очень многих: врачей, учителей, нянечек в детсадах, соцработников и многих других специалистов. Стоит отметить, что это плановая индексация. В этом году она, например, чуть меньше, чем в прошлом. Тогда бюджетникам повысили зарплату на 4,3%.

Впрочем, юристы опасаются, что плановое повышение не везде пройдёт гладко. Как показывает опыт прошлых лет, встречались прецеденты, когда на бумаге оклады повышали, а по факту люди начинали получать меньше. Например, сотрудников могли выводить за штат или формально переводить на другую должность.

— Зачастую бывает так, что в трудовом договоре прописана небольшая фиксированная часть, которая и является заработной платой, а всё остальное оформляется как премия. Премию могут сократить, перенести или вообще отменить на усмотрение руководства. Бывает, что оклад увеличивают, а премии сокращают. В результате человек на практике начинает зарабатывать меньше, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь