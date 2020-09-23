Захарова объяснила продление проверки по инциденту с Навальным

Германия до сих пор не предоставила России доказательств обнаружения следов "Новичка" в анализах Алексея Навального, а без данных от немецких коллег доследственная проверка по ситуации с блогером не может быть завершена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
— Берлин до сих пор не предоставил ни биопробы Навального и результаты их анализов, в которых, по утверждению самих же немецких военных медиков, якобы были обнаружены следы яда так называемого класса "Новичок", ни информацию о характере предоставляемого российскому гражданину лечения... Без всего перечисленного не может быть завершена доследственная проверка, — сказала дипломат на брифинге.
По её словам, Берлин совсем не торопится делиться информацией с Россией, но одновременно заявляет о необходимости незамедлительных действий с российской стороны. Она подчеркнула, что Москва не имеет "ни оснований, ни намерений верить Берлину на слово" в ситуации с Навальным. Захарова также обратила внимание на массированную дезинформационную кампанию, развёрнутую вокруг инцидента. При этом никаких доказательств "российского следа" в произошедшем с блогером нет и быть не может.
В Кремле отреагировали на новость о выписке Навального"Очень здорово, если действительно пациент поправляется", — заявил Дмитрий Песков.
Напомним, что Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Затем Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". Российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом.