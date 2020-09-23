Захарова объяснила продление проверки по инциденту с Навальным

Германия до сих пор не предоставила России доказательств обнаружения следов "Новичка" в анализах Алексея Навального, а без данных от немецких коллег доследственная проверка по ситуации с блогером не может быть завершена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Берлин до сих пор не предоставил ни биопробы Навального и результаты их анализов, в которых, по утверждению самих же немецких военных медиков, якобы были обнаружены следы яда так называемого класса "Новичок", ни информацию о характере предоставляемого российскому гражданину лечения... Без всего перечисленного не может быть завершена доследственная проверка, — сказала дипломат на брифинге.