Обнародована причина смерти аспирантки, которую убил доцент-расчленитель Соколов

Причиной смерти аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, стали огнестрельные ранения головы. Об этом в ходе очередного судебного заседания над доцентом-расчленителем заявил судмедэксперт в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. Как подчеркнул специалист, было сделано несколько выстрелов, все с близкого расстояния.

— Выстрелы производились с близкого расстояния, это от 15, 20, 30 сантиметров до полутора метров, — сообщил суду заведующий отделом судебной экспертизы Бюро судмедэкспертизы Петербурга Виктор Василенко, который привлечён стороной обвинения к делу в качестве свидетеля-эксперта.

Согласно проведённой экспертизе, Соколов также пытался задушить студентку. На голове и шее аспирантки были зафиксированы характерные повреждения от удушения. Как считают специалисты, доцент сначала душил возлюбленную, но не смог таким образом убить. Для завершения преступления ему потребовалось огнестрельное оружие.