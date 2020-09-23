Обнародована причина смерти аспирантки, которую убил доцент-расчленитель Соколов

Причиной смерти аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, стали огнестрельные ранения головы. Об этом в ходе очередного судебного заседания над доцентом-расчленителем заявил судмедэксперт в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. Как подчеркнул специалист, было сделано несколько выстрелов, все с близкого расстояния.
— Выстрелы производились с близкого расстояния, это от 15, 20, 30 сантиметров до полутора метров, — сообщил суду заведующий отделом судебной экспертизы Бюро судмедэкспертизы Петербурга Виктор Василенко, который привлечён стороной обвинения к делу в качестве свидетеля-эксперта.
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Согласно проведённой экспертизе, Соколов также пытался задушить студентку. На голове и шее аспирантки были зафиксированы характерные повреждения от удушения. Как считают специалисты, доцент сначала душил возлюбленную, но не смог таким образом убить. Для завершения преступления ему потребовалось огнестрельное оружие.
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Как сообщал Лайф, бывший доцент СПбГУ, историк Олег Соколов убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко в ноябре прошлого года. Полиция задержала Соколова на следующий день, когда он пытался избавиться от расчленённого тела девушки в реке. Весной СК РФ объявил о завершении расследования резонансного дела.