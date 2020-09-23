Новый разворот. Что пишут западные СМИ о выступлении Владимира Путина в ООН

22 сентября на Генассамблее Организации Объединённых Наций транслировалась речь Владимира Путина. Речь весьма целостная, являющаяся, по сути, продолжением и развитием взглядов российского президента на мировую политику. Как и раньше, Путин констатировал глобальные проблемы и призывал всех игроков — малые и великие страны — объединяться для их решения. Ещё раз просил коллег по мировому цеху поддерживать международное право и институты ООН, а также проявлять если уж не пиетет к праву, то хотя бы уважение к здравому смыслу. Президент ещё раз напомнил о своей идее создавать так называемые зелёные коридоры, то есть ограничивать действия санкций в отношении ряда стран в период бедствий. Например, в период коронавируса не мешать Ирану закупать лекарства и иные товары для спасения граждан страны.

Наконец, в ходе выступления Путин поделился важнейшими достижениями Российской Федерации ("страны-бензоколонки" в понимании наших западных партнёров). В данном случае рассказывал об изобретённой вакцине от коронавируса. Первой вакцине в мире, способной не допустить развития "короны" и спасти страны от новых карантинов.

Сама речь вышла в тот самый момент, когда на Западе разворачивается очередная кампания по обвинению России во вмешательстве в американские выборы. Издание The Washington Post написало, что Кремль занимается дискредитацией демократического кандидата Джозефа Байдена и поддерживает Трампа.

Соответственно, сейчас речь российского президента пытались привязать к этому обвинению и тем самым вывести на мысль о том, что Владимиру Путину верить нельзя. Что он тот самый данаец, дары приносящий. Так, например, не понравилось ряду западных СМИ предложение России предоставить вакцину персоналу ООН. "Ускоренное принятие этой вакцины внушает опасение многим мировым учёным. Экспериментальный препарат нуждается в тестах на десятках тысяч людей в течение месяцев, и только после этого его можно назвать безопасным и эффективным", — пишет Fox News.

Такой стиль аргументации был понятен и предсказуем. Предложения Путина (и о вакцине, и о консолидации, и тем более о гуманитарном коридоре) вызывают у большинства людей позитивные ассоциации. Справедливость, гуманность, благородство — эти ассоциации бессмысленно опровергать цифрами и оскорблениями. Тем более в условиях нынешнего разделённого, несправедливого мира, когда путинские посылы с радостью воспринимаются многими людьми, у которых есть колоссальный запрос на справедливость и благородство в большой политике. Поэтому западные идеологи и пытаются позиционировать путинское благородство как двуличие, справедливость как вранье, а гуманность как попытку с трибуны ООН впарить миру неготовую российскую вакцину в политических целях. Призывы же поддержать ВОЗ издание The Hill рассматривает (через противопоставление позиции Трапма в отношении этой организации) как попытку защитить якобы китайскую марионетку от справедливой критики.

Впрочем, есть и те, кто отнёсся к выступлению Путина гораздо более серьёзно. Как и к той угрозе, которую глобальный пиар президента России представляет для коллективного Запада. Издание Politico признаёт, что Владимир Путин "зарекомендовал себя как наиболее эффективный геополитик в мире". И все его глобальные предложения в выступлении — ещё одна геополитическая схема по завоеванию преимущества над США.