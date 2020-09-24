В России предложили не увольнять за пьянство на "удалёнке"

В России предложили не увольнять за появление пьяным на рабочем месте в условиях удалёнки. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на рабочую версию поправок к законопроекту о дистанционной работе.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы, представители Минтруда, профсоюзов, работодателей и эксперты. Промежуточный вариант поправок будет обсуждаться 24 сентября.

Также документ предусматривает невозможность увольнения за прогул в традиционном понимании, то есть отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня. Вместо этого предлагается разрешить работодателю разрывать отношения с сотрудником, если он не выходит на связь "более чем на один рабочий день установленного срока, в течение которого работник обязан реагировать на запросы работодателя, связанные с выполнением трудовой функции".

Проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов оценил идею, отметив, что сотрудник каждый день может быть пьяным на рабочем месте и его нельзя будет за это уволить. По мнению эксперта, это связано с трудностью доказать факт опьянения на удалёнке.

— Если попытаться урегулировать этот вопрос, нужно разрешить работодателю доступ в квартиру — так станет возможно зафиксировать, что человек пьян. Причём нужно ещё привести коллег-свидетелей, что в офисе не составило бы проблемы. Но эта процедура противоречит конституционному праву о неприкосновенности жилья, — подчеркнул Сафонов.