В России предложили не увольнять за пьянство на "удалёнке"

В России предложили не увольнять за появление пьяным на рабочем месте в условиях удалёнки. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на рабочую версию поправок к законопроекту о дистанционной работе.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы, представители Минтруда, профсоюзов, работодателей и эксперты. Промежуточный вариант поправок будет обсуждаться 24 сентября.
Собянин посоветовал руководителям продлить режим "удалёнки"Ранее показатели заболеваемости в столице подросли до 730 в сутки, достигнув июньских показателей.
Также документ предусматривает невозможность увольнения за прогул в традиционном понимании, то есть отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня. Вместо этого предлагается разрешить работодателю разрывать отношения с сотрудником, если он не выходит на связь "более чем на один рабочий день установленного срока, в течение которого работник обязан реагировать на запросы работодателя, связанные с выполнением трудовой функции".
Проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов оценил идею, отметив, что сотрудник каждый день может быть пьяным на рабочем месте и его нельзя будет за это уволить. По мнению эксперта, это связано с трудностью доказать факт опьянения на удалёнке.
Более 80% российских компаний планируют сохранить удалёнкуПочти две трети позитивно встретили законопроект об удалённой работе.
— Если попытаться урегулировать этот вопрос, нужно разрешить работодателю доступ в квартиру — так станет возможно зафиксировать, что человек пьян. Причём нужно ещё привести коллег-свидетелей, что в офисе не составило бы проблемы. Но эта процедура противоречит конституционному праву о неприкосновенности жилья, — подчеркнул Сафонов.
Напомним, законопроект об удалённой работе Госдума приняла в I чтении в июле. Документ призван защитить права россиян перед работодателем. В частности, в нём прописаны основания для увольнения, а также оговаривается период, во время которого сотрудник не обязан выходить на связь с начальством.