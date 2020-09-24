Суд в Греции приговорил двоих россиян к 300 годам тюрьмы за перевозку нелегалов

Греческий суд приговорил двоих россиян — Алексея Игумнова и Никиту Шепталова — к 300 годам тюрьмы за перевозку нелегалов. Об этом рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

— Получили по 300 лет якобы за организацию нелегальной миграции в Греции. Этот срок соответствует примерно 20 годам в российской системе исполнения наказаний, — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что оба не признали вину. По словам мужчин, они нашли в Интернете работу по перевозке туристов и отправились в Турцию, где им пообещали зарплату в размере около ста тысяч рублей в месяц, а также оплату питания и проживания на круизном судне. Во время одного из рейсов к кораблю пристали лодки, откуда на борт поднялось около 60 мигрантов. Другая часть экипажа, наоборот, пересела в лодки.

Игумнов и Шепталов решили не бросать людей в такой ситуации, но не смогли разобраться в управлении кораблём и подали сигнал SOS. В итоге судно было передано властям Греции.

Как уточнил Мельников, назначенный россиянам адвокат практически не общался с ними и не ознакомился с материалами дела, а суд проигнорировал доказательства их невиновности. В подобной ситуации в Греции находится ещё почти 26 российских моряков.

По словам правозащитника, столь большой срок связан с тем, что по греческим законам за каждого мигранта моряки получают от семи до 12 лет тюрьмы.