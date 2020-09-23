С 1 октября изменится порядок получения пособий и субсидий. Кого из миллионов россиян это коснется

Из-за пандемии коронавируса государство серьёзно упростило процесс оформления и получения целого ряда социальных доплат. Это была временная мера. Упрощённый порядок перестаёт действовать 1 октября. Как теперь будут начислять доплаты и на что обращать внимание, чтобы не потерять положенные деньги.

Правила получения пособий на детей

Обычно в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка назначается ежемесячная выплата. Родители могут получать её, пока детям не исполнится год. Затем нужно подавать заявление о назначении этой выплаты, пока ребёнку не исполнится два года. К нему нужно приложить все необходимые документы. Затем ту же самую процедуру придётся пройти и для того, чтобы получить деньги на детей до трёх лет.

— Из-за пандемии коронавируса порядок получения этих выплат упростили. В период с 1 апреля и до 1 октября (включительно) они назначаются без подачи заявлений. Другими словами — автоматически. Уже со 2 октября начинает действовать общая норма, которая была до введения упрощённого порядка, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Юрист также напомнила, что до конца этого месяца надо успеть подать заявление на получение дополнительных выплат на детей. Это касается тех родителей, кто ещё не успел этого сделать. Речь идёт о ежемесячном пособии 5 тыс. рублей для детей до трёх лет, 10 тыс. — до 16 лет и в размере 10 тыс. — для детей от рождения и до 16 лет. Если не подать заявление до конца этого месяца, то с 1 октября будет уже поздно.

Пособия и пенсии только на карту "Мир"

Также на федеральном уровне установлено, что определённые выплаты с 1 октября будут переводиться только на карту "Мир". Имеются в виду государственные пособия людям, имеющим детей, в том числе пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, пособие по временной нетрудоспособности чернобыльцам, пособие по безработице, пенсии и ряд других выплат.

С 1 октября эти выплаты будут перечисляться только на карты платёжной системы "Мир", либо на банковский счёт, к которому не привязаны пластиковые карты других расчётных систем, либо почтовым переводом. Всё зависит от того, какой способ выберет сам получатель.

Сколько получат безработные

В период пандемии были установлены повышенные размеры пособий по безработице. По словам Оксаны Красовской, с октября суммы выплат изменятся. Это затрагивает в том числе и индивидуальных предпринимателей. Если они прекратили свою деятельность после 1 марта этого года и были признаны безработными, то получали право на пособие в размере 12 130 рублей. Получать эту сумму бывшие ИП могли в течение трёх месяцев, но с 1 октября срок таких выплат истекает.

— В Москве людям, которые официально признаны безработными, в период с 1 апреля по 30 сентября производится региональная компенсационная выплата. Это происходит за счёт средств столичного бюджета. Для безработных региональная компенсация устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма выплат составляла 19 500 рублей. С 1 октября эта норма уже не будет применяться, — пояснила Оксана Красовская.

Особенности получения льгот на оплату услуг ЖКХ

— Что касается субсидий по коммунальным услугам, то с октября их снова будут предоставлять на шесть месяцев. После этого нужно будет опять подтверждать своё право на получение льготы. В период действия упрощённого порядка было указано, что если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, то её автоматически предоставляют в том же размере на следующие шесть месяцев. Делалось это в беззаявительном порядке, — пояснила Оксана Красовская.

Порядок получения инвалидности и пенсий

Из-за пандемии коронавируса был введён упрощённый порядок оформления инвалидности. Срок уже установленных выплат продлевался автоматически.

— Была информация, что сейчас рассматривается вопрос о продлении упрощённого порядка проведения медико-социальной экспертизы без личного присутствия заявителя ещё на полгода — до 1 марта 2021 года. Но пока это лишь законопроект, решение о продлении ещё не принято. Таким образом, всем, кто будет оформлять инвалидность первично или подтверждать группу после 1 октября 2020 года, следует действовать в обычном порядке, который был до коронавирусных послаблений, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Особое внимание он уделяет медико-социальной экспертизе. Пройти её можно в территориальном бюро по месту жительства, на дому (если по состоянию здоровья невозможно присутствовать лично), в стационаре, где проходит лечение, либо заочно, если такое решение вынесет бюро.

— Важно помнить, что вы можете пригласить для участия в экспертизе любого нужного вам специалиста. Если вам отказывают — такое решение можно обжаловать. Если по решению МСЭ вам не назначат инвалидность, то вы можете оспорить это в суде. Ещё один вариант — собрать и подать документы заново, — пояснил Петр Гусятников.

Что касается пенсий, то здесь упрощённый порядок тоже сохраняется до 30 сентября. Как поясняют в ПФР, сейчас, если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, специалист фонда свяжется с ним по телефону для получения согласия на оформление выплаты.