Бен Аффлек решил снять фильм про Бэтмена с собой в главной роли

После того как актёр Бен Аффлек вновь получил роль супергероя Бэтмена и сыграет камео в фильме "Флеш", он запланировал снять собственную картину о спасителе Готэма. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

При этом, как отмечает издание, ссылаясь на свои источники, Аффлек хочет полного творческого контроля над проектом. Фильм может стать приквелом картины "Бэтмен против Супермена. На заре справедливости" и выйти на стриминговом сервисе HBO Max, однако официальной информации по данному вопросу нет.

Аффлек уже планировал выступить в качестве режиссёра и исполнителя главной роли в фильме о Бэтмене, однако, как позже отметил сам, не справился с задачей и самоустранился из проекта. Он уверял, что больше не будет возвращаться к этому герою.

Боссы кинокомпании Warner Bros. оценят Аффлека, вновь решившего примерить на себя костюм человека — летучей мыши, и, возможно, дадут ему второй шанс. "Флеш" должен появиться на экранах в 2022 году.