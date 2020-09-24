"Скоро их станет восемь миллионов". США терроризируют одичавшие "супер-свиньи"

США терроризируют "супер-свиньи" — гибрид домашних и диких животных. Их популяция растёт взрывными темпами и вскоре может достичь восьми миллионов особей, сообщает издание Sports Grind Entertainment.
Эксперты называют сложившуюся ситуацию "бомбой из одичавших свиней", которая может взорваться в любую минуту. По данным американского Минсельхоза, сейчас таких животных не менее шести миллионов и это далеко не предел. Ущерб для сельского хозяйства от их деятельности составляет около 2,5 миллиарда долларов в год.
Проблема связана с тем, что большинство этих животных представляют собой смесь домашних пород и европейских кабанов. Биологи называют их "супер-свиньями" и отмечают, что они приняли все генетические преимущества своих предков.
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Дикие свиньи могут начать размножаться с трёхмесячного возраста и дважды в год приносить помёт из десяти поросят. Некоторые эксперты полагают, что увеличение числа новорождённых особей связано с глобальным потеплением, поскольку более высокие температуры стимулируют рост кормовой базы.
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