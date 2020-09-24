Большинство россиян не верит в честность блогеров

59% россиян считают, что у блогеров нет популярности, а большая часть из них накручивает долю аудитории. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования "Платформа", сообщает ТАСС.

Не согласилось с этим утверждением 39% респондентов.

Также у людей поинтересовались, подконтрольны ли блогеры государству и корпорациям или они являются независимыми. Мнения поделились в равных количествах: по 43% жителей страны высказались за ту или иную точку зрения.

На вопрос, является ли блогер профессией будущего, ответили положительно 35% респондентов, в то время как 51% опрошенных считают это лишь модным занятием, которое "со временем перестанет быть востребованным". При этом 75% россиян не хотят, чтобы их дети и внуки становились блогерами, и только 14% посчитали бы эту профессию хорошей для подрастающего поколения.

Опрос проводился 5 сентября, в нём приняло участие 1600 россиян от 18 лет и старше.