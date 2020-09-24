Знаменитый бренд из рекламы 90-х сменит название для борьбы с расизмом

Компания Mars Food объявила о смене названия знаменитого продуктового бренда риса из рекламы 90-х Uncle Ben’s на Ben's Original, поскольку прежнее имя имеет расистскую окраску. По мнению общественных деятелей, обращение "дядя" вместо "мистер" отсылает к временам расовой сегрегации в США.

We listened.

We learned.

We’re changing.



Moving forward, Uncle Ben’s will be known as Ben’s Original™.



Read our full statement at: https://t.co/xmRr7M0Yew pic.twitter.com/hjDIvoqeRe — Mars, Incorporated (@MarsGlobal) September 23, 2020

— Мы понимаем несправедливость, которая была связана с именем и лицом предыдущего бренда, и, как мы объявили в июне, мы взяли на себя обязательство измениться, — отметила Фиона Доусон, президент Mars Food, Multisales и Global Customers.

Отмечается, что бренд не просто меняет название и изображение на упаковке. Он также принимает меры для повышения вовлечённости и справедливости и излагает цель новой политики — создавать возможности, позволяющие каждому занять место за столом.

Упаковки Ben's Original начнут поступать на полки магазинов в 2021 году.