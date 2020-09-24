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Знаменитый бренд из рекламы 90-х сменит название для борьбы с расизмом

Новая упаковка начнёт поступать в магазины уже в 2021 году.

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Фото © AP / TASS

Компания Mars Food объявила о смене названия знаменитого продуктового бренда риса из рекламы 90-х Uncle Ben’s на Ben's Original, поскольку прежнее имя имеет расистскую окраску. По мнению общественных деятелей, обращение "дядя" вместо "мистер" отсылает к временам расовой сегрегации в США.

Мы понимаем несправедливость, которая была связана с именем и лицом предыдущего бренда, и, как мы объявили в июне, мы взяли на себя обязательство измениться, отметила Фиона Доусон, президент Mars Food, Multisales и Global Customers.

Uncle Ben's откажется от логотипа с темнокожим мужчиной

Решение о ребрендинге было принято на фоне антирасистских протестов в США.

Отмечается, что бренд не просто меняет название и изображение на упаковке. Он также принимает меры для повышения вовлечённости и справедливости и излагает цель новой политики — создавать возможности, позволяющие каждому занять место за столом.

Упаковки Ben's Original начнут поступать на полки магазинов в 2021 году.

Ранее из Оксфордского музея убрали знаменитые экспонаты после обвинений в расизме.

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