Из Оксфордского музея убрали знаменитые экспонаты после обвинений в расизме

Британский музей Питт-Риверса, находящийся в Оксфордском университете, убрал из экспозиции свою знаменитую коллекцию высушенных голов и других человеческих останков, потому что они "укрепляли расистское и стереотипное мышление", сообщает Independent.

Отмечается, что многие экспонаты были вывезены из бывших британских колоний и изображали другие культуры как "примитивные" и "дикие".

В музее заявили, что исследования артефактов коллекции были подкреплены ныне дискредитированными теориями, которые поддерживали "расистские и сексистские убеждения в правах белых людей". Вместо экспонатов в музее установят табличку, объясняющую, почему они были удалены.

— Наше исследование аудитории показало, что посетители часто видели экспозиции человеческих останков в музее как свидетельство того, что другие культуры были дикими, примитивными или ужасными. Вместо того чтобы позволить нашим посетителям глубже понять образ жизни друг друга, экспонаты усилили расистское и стереотипное мышление, которое сегодня противоречит ценностям музея, — пояснила директор музея Лаура ван Брукховен.

Реконструкция экспозиции проводится после трёхлетнего пересмотра коллекции с точки зрения этических соображений.