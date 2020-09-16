Эксперт объяснил, какие картинки нельзя публиковать в соцсетях

Выкладывать в социальных сетях всё подряд нельзя, к размещаемому контенту нужно подходить внимательно и выборочно, так как последствия могут быть печальными. Об этом рассказал эксперт проекта НАФИ "Цифровой гражданин" Аслан Субханкулов.

Среди "запрещённых" к публикации он назвал фотографии билетов, геолокацию, снимки детей, а также финансовые и личные документы.

— По информации из билетов можно определить, когда семья будет вне дома. В эти даты грабители могут проникнуть в дом или угнать семейный автомобиль, — приводит его слова агентство "Прайм".

Фото детей может незаконно оказаться в интернет-рекламе, а в случае публикации документов велик риск, что мошенники смогут воспользоваться ими.

Кроме того, эксперт напомнил, что загрузка неправомерного контента может привести к административной или уголовной ответственности.