Эксперт объяснил, какие картинки нельзя публиковать в соцсетях

Выкладывать в социальных сетях всё подряд нельзя, к размещаемому контенту нужно подходить внимательно и выборочно, так как последствия могут быть печальными. Об этом рассказал эксперт проекта НАФИ "Цифровой гражданин" Аслан Субханкулов.
Среди "запрещённых" к публикации он назвал фотографии билетов, геолокацию, снимки детей, а также финансовые и личные документы.
— По информации из билетов можно определить, когда семья будет вне дома. В эти даты грабители могут проникнуть в дом или угнать семейный автомобиль, — приводит его слова агентство "Прайм".
Эксперт рассказала, какие СМС ни в коем случае нельзя открыватьПо её словам, гораздо безопаснее сразу удалить их.
Фото детей может незаконно оказаться в интернет-рекламе, а в случае публикации документов велик риск, что мошенники смогут воспользоваться ими.
Кроме того, эксперт напомнил, что загрузка неправомерного контента может привести к административной или уголовной ответственности.
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