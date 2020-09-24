В Роспотребнадзоре назвали преимущества и недостатки разрабатываемых вакцин от коронавируса

Вакцины от коронавируса во всём мире разрабатываются на пяти разных технологических платформах. Речь идёт о субъединичных, векторных реплицирующихся и векторных нереплицирующихся, РНК- и ДНК-вакцинах, инактивированных, живых аттенуированных (ослабленных) и вакцинах на основе вирусоподобных частиц, объяснили в Роспотребнадзоре.

— Большая часть вакцин от CoViD-19 — это субъединичные вакцины, они обладают "технологической безопасностью", так как ни на одной стадии их производства не используется живой вирус, а сам препарат содержит только вирусные белки, — приводит текст сообщения РИА "Новости".

Их недостаток заключается в том, что для формирования полноценного иммунитета вакцину нужно вводить несколько раз.

Только из вирусных белков состоят также вакцины на основе вирусоподобных частиц. Они являются безопасными, однако их производство сложно и требует больших финансовых затрат, пояснили в ведомстве.

Самым простым является производство ДНК- и РНК-вакцин, но они не применяются в клинической практике, так как технологии доставки генетического материала внутрь клетки организма всё ещё недостаточно хорошо разработаны.

Одинаковую технологию производства — когда в геном другого вируса встраивается ген, кодирующий целевой белок другого вируса, — имеют прототипы вакцин векторных реплицирующихся (способных размножаться) и векторных нереплицирующихся (не способных размножаться). Они могут быть бесполезны для формирования иммунитета при присутствии у человека антител к вирусному вектору.

Живые ослабленные и инактивированные вакцины являются классическими технологическими платформами и применяются дольше других. Инактивированная вакцина содержит нежизнеспособные вирусы, поэтому для формирования длительного иммунного ответа часто требуются повторные введения препарата. А живые ослабленные вакцины требуют однократного введения, но существует вероятность, что ослабленный вирус может вернуться к изначальному типу и вызвать заболевание при вакцинации.

Напомним, партия первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи, поступила в гражданский оборот. Сейчас в России проходит третья фаза её клинических исследований, на которую уже набрали более 30 тысяч добровольцев. Информацию о препарате можно узнать на официальном сайте.