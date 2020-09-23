Путин продлил меры по коронавирусу для иностранцев

Президент России Владимир Путин продлил меры, введённые для иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории страны, из-за коронавирусной инфекции. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Срок пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев и лиц без гражданства, ранее заканчивавшийся 15 сентября, теперь продлён до 15 декабря. Согласно тексту документа, иностранцам не придётся продлевать визы и вид на жительство. Кроме того, указ разрешает выезд граждан иностранных государств на родину, если сроки действия их документов истекли после 14 марта 2020 года.
В России решено упростить правила въезда для иностранцевТеперь некоторым из них не придётся каждые три месяца выезжать из страны, чтобы обновить срок пребывания.
Ранее глава государства анонсировал регистрацию второй российской вакцины от CoViD-19.