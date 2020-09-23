Путин продлил меры по коронавирусу для иностранцев

Президент России Владимир Путин продлил меры, введённые для иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории страны, из-за коронавирусной инфекции. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Срок пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев и лиц без гражданства, ранее заканчивавшийся 15 сентября, теперь продлён до 15 декабря. Согласно тексту документа, иностранцам не придётся продлевать визы и вид на жительство. Кроме того, указ разрешает выезд граждан иностранных государств на родину, если сроки действия их документов истекли после 14 марта 2020 года.